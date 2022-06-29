Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее возбуждено уголовное дело о взяточнистве судмедэкспертов. Заведующий отделением совместно с одним из экспертов выдавал свидетельства о смерти без вскрытия тела.

По данным следствия, к сотрудникам медэкспертизы обратились родственники умершего. За благодарность в размере 35 тысяч рублей они добились, чтобы свидетельство о смерти было выдано без вскрытия трупа и судебной-медицинской экспертизы.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за период с апреля по июнь 2022 года в отношении заведующего отделением было возбуждено еще 10 уголовных дел за получение взятки в аналогичных ситуациях. Подозреваемому назначили наказание в виде домашнего ареста.

- В связи с систематическим нарушением подозреваемым ограничений, установленных избранной мерой пресечения, следователь обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, которое суд удовлетворил, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Адыгее.

На данный момент по уголовному делу проводится работа по выявлению аналогичных фактов незаконной деятельности подозреваемого.