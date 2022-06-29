Crowne Plaza продолжит работу в Краснодаре под своим брендом после объявления компании об уходе из России

Crowne Plaza остается в Краснодаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания InterContinental Hotel Group накануне заявила о своем уходе из России. Несмотря на это отель Crowne Plaza продолжит работу в Краснодаре. Причем под этим же брендом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе отеля.

- Оператор IHG действительно закрыл офис в России и свернул новые проекты. Сейчас обсуждается прекращение деятельности в отелях под прямым управлением. Однако отели, работающие по франшизе, продолжают свою деятельность, в том числе отель Crowne Plaza Krasnodar, - рассказали в администрации отеля.

Официальный сайт отеля также продолжает работу. Можно забронировать номер или конференц-зал.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, InterContinental Hotel Group собирается продать свой бизнес в России. На данный момент компания управляет 29 отелями.