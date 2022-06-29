Что произошло за ночь 29 июня в Краснодарском крае: Двое жителей Краснодара отсудили по миллиону рублей за необоснованное обвинение в ограблении банка

Двое жителей Краснодара отсудили по миллиону рублей за необоснованное обвинение в ограблении банка. Средства будут взысканы с Минфина РФ.

Мошенники начали продавать фальшивые билеты на посещение Кавказского биосферного заповедника. Злоумышленники представляются менеджерами заповедника и просят перевести деньги на электронные кошельки.

В Краснодаре оштрафуют автохамку за езду по тротуару. Женщина заплатит 2 тысячи рублей за то, что проехалась на кабриолете по узкой пешеходной дорожке рядом со школой.

Полицейские Кубани разыскивают женщин, укравших игрушки с мемориала малолетним узникам концлагерей. Расследование кражи с мемориала находится на контроле начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району.