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Общество29 июня 2022 4:55

Температура воды в Черном море 29 июня 2022 года: купальный сезон уже близко, но еще не начался

Температура воды в Черном море 29 июня 2022 прогреется до средних отметок
Алексей ГУК

Температура воды в Черном море 29 июня 2022 года уже близка к идеальной. Но говорить об официальном открытии купального сезона еще рано. Он наступает, когда гладь прогревается минимум до плюс 26 градусов.

Самая высокая температура воды в Черном море 29 июня 2022 года зафиксирована в Туапсе. Здесь гладь прогрелась до 23,5 градуса, в Сочи и Геленджике – до плюс 23.

Самая низкая температура воды в Черном море 29 июня 2022 года выявлена в Анапе и Новороссийске. Здесь гладь прогрелась до плюс 22 и 22,5 градуса.