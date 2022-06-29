Промпредприятия Кубани представят свой потенциал на «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. В нем примут участие представители российских регионов и 28 стран мира. В том числе свой потенциал продемонстрируют более 20 промышленных предприятий Краснодарского края.

– Сегодня, как никогда, важно держать курс на импортозамещение, создавать свои производства, а также знакомить другие регионы с возможностями промышленности нашего края. На Кубани производят аналоги иностранного оборудования, – сказал Вениамин Кондратьев.

В числе участников Краснодарский край представят Южный завод тяжелого станкостроения, Абинский ЭлектроМеталлургический завод и другие. Например, Армавирский завод стальных конструкций покажет макет вагона и вагона-платформы, а компания из Крымска привезет автомат-наполнитель для хлебопекарных и кондитерских производств.