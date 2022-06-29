Спортсменка из Краснодарского края завоевала золото на "Кубке Дружбы" по рукопашному бою

Кристина Морозова завоевала золотую медаль в категории до 70 кг. Фото: Федерация рукопашного боя Краснодарского края

Спортсменка из Краснодарского края взяла золото на "Кубке Дружбы" по рукопашному бою. Кристина Морозова завоевала золотую медаль в категории до 70 кг. Состязания проходили в Москве с 24 по 25 июня.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на старты в столицу нашей Родины прибыли бойцы из 17 стран. Несмотря на санкции, участниками стали спортсмены Ливии, Египта, Сирии и Иордании. Сборную России представляли два состава - победители Кубка России и сборная Москвы.

- Любителям и почитателям рукопашного боя не стоит беспокоиться, так как международные соревнования, которые ранее были запланированы в странах Европы, переносятся в Турцию, страны Азии и Африки, - сообщили в Федерации рукопашного боя Краснодарского края.

Коллектив Федерации рукопашного боя Краснодарского края поздравил спортсменку и ее тренера с высоким результатом, полученным на соревнованиях.