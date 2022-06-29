Маткапитал на первого ребенка оформили более 10 тысяч семей Кубани в 2022 году

Сертификат на материнский капитал большинству семей выдается в беззаявительном порядке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае более 18 тысяч семей получили выплаты по материнскому капиталу. При этом 10 704 семьи оформили маткапитал на рождение первого ребенка.

- Кроме того, сегодня сертификат на материнский капитал большинству семей выдается в беззаявительном порядке. Это означает, что после рождения ребенка он оформляется семье автоматически (по данным ЕГР ЗАГС) и направляется в Личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале "Госуслуги", - рассказали “КП” - Кубань” в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Стоит отметить, что материнский капитал составляет 524 527,9 рубля в 2022 году. Деньги семья может направить на выплату первоначального взноса по ипотеке или на ее погашение.