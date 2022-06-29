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Общество29 июня 2022 6:03

На перекрестках Майкопа ремонтируют пешеходные ограждения

Поврежденные конструкции восстанавливают или заменяют на новые
Валерия ГОДОВНИКОВА
Вопрос о состояние пешеходных ограждений в республиканской столице на особом контроле. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

Вопрос о состояние пешеходных ограждений в республиканской столице на особом контроле. Фото: https://t.me/Mitrofanov_GA

На перекрестках Майкопа ремонтируют пешеходные ограждения. По данным ГИБДД, основная часть повреждений связана с автомобильными авариями.

Специалисты выезжают на место, как только выявляют дефекты. После чего проводится ремонт. Поврежденные конструкции восстанавливаются, либо заменяются на новые. Вопрос о состоянии пешеходных ограждений в республиканской столице на особом контроле.

- Глава региона Мурат Каральбиевич Кумпилов отметил необходимость разработки четкого механизма возмещения расходов на восстановление пешеходных ограждений, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», если пешеходные ограждения повреждаются в результате дорожно-транспортного происшествия, то ремонт и восстановление оплачивают виновники аварий.