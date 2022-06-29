В аэропорту Сочи штрафуют навязчивых таксистов

Также была создана горячая линия Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи разгар курортного сезона. В связи с этим мониторинговые группы устраивают рейды на выявление навязчивых зазывал, аниматоров. Также начали проводить проверки в отношении таксистов. Водители, которые в навязчивой форме предлагают гостям и жителям Сочи свои услуги, вызывают недовольство среди людей.

- При выявлении случаев навязывания гражданам, прибывающим на курорт, услуг такси на нарушителей составляются административные протоколы по статье «Об административных правонарушениях». Также в урегулировании работы таксистов на этой территории нам активно помогают и сами сотрудники Международного аэропорта Сочи,– рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Стоит отметить, что таксистам грозит штраф до 5000 рублей. Также была создана горячая линия, где туристы и жители могут сообщать о навязывании услуг. Номер: 8 (862) 264-32-35.