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Общество29 июня 2022 6:34

В аэропорту Сочи штрафуют навязчивых таксистов

Штраф составляет до 5000 рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Также была создана горячая линия

Также была создана горячая линия

Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи разгар курортного сезона. В связи с этим мониторинговые группы устраивают рейды на выявление навязчивых зазывал, аниматоров. Также начали проводить проверки в отношении таксистов. Водители, которые в навязчивой форме предлагают гостям и жителям Сочи свои услуги, вызывают недовольство среди людей.

- При выявлении случаев навязывания гражданам, прибывающим на курорт, услуг такси на нарушителей составляются административные протоколы по статье «Об административных правонарушениях». Также в урегулировании работы таксистов на этой территории нам активно помогают и сами сотрудники Международного аэропорта Сочи,– рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Стоит отметить, что таксистам грозит штраф до 5000 рублей. Также была создана горячая линия, где туристы и жители могут сообщать о навязывании услуг. Номер: 8 (862) 264-32-35.