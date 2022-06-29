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Общество29 июня 2022 6:37

В Адыгее прошел отчетный концерт ансамбля национального танца "Зори Майкопа"

Мероприятия состоялось в рамках 100-летия образования республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации был основан в 1990 году. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации был основан в 1990 году. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Адыгее прошел отчетный концерт ансамбля национального танца "Зори Майкопа". Творческий коллектив выступил со своей программой в концертном зале «Нальмэс».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации был основан в 1990 году. В арсенале ансамбля обширный репертуар. А также многолетние традиции воспитания юных артистов.

Отчетный концерт подвел итоги годовой работы коллектива. Зрители увидели на сцене как полюбившиеся хореографические номера, так и новые танцевальные постановки.

- Концерт прошел в рамках Года культурного наследия народов России и 100-летия государственности Республики Адыгея, - сообщили в пресс-службе администрации Майкопа.