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Общество29 июня 2022 6:39

В Курганинском районе Кубани отремонтировали две высоковольтные подстанции

Об этом сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий
Ангелина НАЗАРЧУК
Они обеспечивают электроснабжением более 20 тысяч местных жителей. Фото: администрация Краснодарского края

Они обеспечивают электроснабжением более 20 тысяч местных жителей. Фото: администрация Краснодарского края

В Курганинском районе Краснодарского края были отремонтированы две высоковольтные подстанции «Родниковская» и «Кавказ». Они обеспечивают электроснабжением более 20 тысяч местных жителей, а также 15 соцзначимых объектов.

- Своевременный и качественный ремонт подстанционного оборудования позволит значительно разгрузить сети и повысить надежность работы в период пиковых летних нагрузок, - рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Стоит отметить, что рабочие уже провели испытания силовых трансформаторов. Также было выполнено техобслуживание релейной защиты и автоматики. Специалисты отремонтировали отделители и короткозамыкатели.