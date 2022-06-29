В Курганинском районе Кубани отремонтировали две высоковольтные подстанции

Они обеспечивают электроснабжением более 20 тысяч местных жителей. Фото: администрация Краснодарского края

В Курганинском районе Краснодарского края были отремонтированы две высоковольтные подстанции «Родниковская» и «Кавказ». Они обеспечивают электроснабжением более 20 тысяч местных жителей, а также 15 соцзначимых объектов.

- Своевременный и качественный ремонт подстанционного оборудования позволит значительно разгрузить сети и повысить надежность работы в период пиковых летних нагрузок, - рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Стоит отметить, что рабочие уже провели испытания силовых трансформаторов. Также было выполнено техобслуживание релейной защиты и автоматики. Специалисты отремонтировали отделители и короткозамыкатели.