Южане выбирают йогурты «Агрокомплекса»

В ассортименте есть йогурты на любой вкус. Фото: agrokomplex.ru

С наступлением тепла «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачёва традиционно увеличивает объемы производства йогуртов. К лету сезонная динамика спроса вырастает на 27%. К этому сезону был улучшен состав продукции, разработан новый интересный и современный дизайн упаковки.

- Жителям и гостям Юга России давно полюбились наши продукты йогуртно-десертной группы, и каждый весенний-летний период мы замечаем повышение спроса на йогурты. Чтобы порадовать покупателей, в этом году мы сделали продукты более насыщенными, увеличили массовую долю жирности до 2,5-3,5% и провели редизайн упаковки. Увидев наши йогурты на полке, вы сразу вспомните вкус сочных и свежих южных фруктов и ягод, - отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Вкусные и полезные йогурты торговой марки «Агрокомплекс Выселковский» изготовлены исключительно из компонентов отечественного производства. Свежее коровье молоко поступает с собственных ферм компании. Наполнители готовят из спелых кубанских фруктов и ягод - персика, яблока, груши, малины. Чистые составы с применением натуральных загустителей и ароматизаторов, содержание пробиотиков и витаминов, низкая калорийность делают йогурты «Агрокомплекса» любимым перекусом для всей семьи.

В ассортименте есть йогурты на любой вкус: питьевые и те, которые можно есть ложкой, термостатные – всего 16 видов. В 2021 году поклонники йогуртов купили 2,5 тыс. тонн продукции, при этом половина из них - в собственной розничной сети «Агрокомплекс Выселковский». Учитывая пожелания покупателей, холдинг планирует расширение линейки и ввод новых запоминающихся вкусов.