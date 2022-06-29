В Тихорецком районе Кубани начали расселять два аварийных дома

В муниципалитете уже провели оценку размера возмещения. Фото: администрация Краснодарского края

В станице Алексеевской Тихорецкого района Краснодарского края начали расселять жителей двух аварийных домов. Работы проводятся по нацпроекту.

- В муниципалитете уже провели оценку размера возмещения. Из 44 человек, проживающих в ветхом жилье, 15 собственников жилых помещений уже подписали соглашения о выплате, - рассказал министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Стоит отметить, что расселение в станице Алексеевской завершат до конца 2022 года. Всего было выделено 634 млн рублей на переселение людей из аварийного жилья в Краснодарском крае.