Отели на курортах Краснодарского края забронированы на пять месяцев вперед

Летом в Краснодарский край едут туристы со всех уголков России

На все лето, на пять месяцев вперед уже забронировано более 70% номерного фонда на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Из-за временно закрытых аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика многие туристы выбрали для путешествий личный транспорт и поезда. Чтобы минимизировать пробки, в крае приняли все возможные меры.

- На дорогах, где идут ремонтные работы, приостановили реверсивное движение, увеличили количество электричек, а также по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи запустили скоростной теплоход «Комета». Как результат — с начала года курорты Краснодарского края посетили более 4,5 млн туристов — на уровне прошлого года, - сообщил Вениамин Кондратьев ТАСС.

В этом году в Сочи уже отдохнули 2,2 млн человек, в Анапе – 560 тысяч, в Геленджике – 580.

За три летних месяца курорты Кубани рассчитывают принять не менее 8 млн туристов, а по итогам года — до 17 млн человек, на уровне 2021 года.