На Кубани выпустят восемь новых лекарств вместо импортных аналогов

Кубанские предприятия занимают ниши иностранных Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодарском крае будут выпускать новые лекарственные препараты. Они заменят импортные аналоги.

- Многие зарубежные лекарственные фабрики ушли с российского рынка. Наши предприятия не растерялись. В Крымском районе будет запущена линия по производству восьми новых видов лекарственных препаратов-дженериков. Предприятие планирует выпускать средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, желудочно-кишечной системы, а также противомикробные препараты широкого спектра действия, - сообщил ТАСС губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Лекарства будут производить и в Динском районе. Здесь начнут создавать обезболивающие в твердом, жидком и капсулированном виде. А в Северском районе планируют наладить выпуск основы многих лекарственных препаратов - сорбентов, а также аморфного диоксида кремния и углерода из рисовой лузги.