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Карта Кубани29 июня 2022 7:22

Дополнительные утренние «Ласточки» запустят из Краснодара в Анапу с 1 июля

Стоимость билета от 799 рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Данное решение приняли из-за большого потока туристов.

Данное решение приняли из-за большого потока туристов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Между Краснодаром и Анапой увеличат количество утренних рейсов «Ласточки». Данное решение приняли из-за большого потока туристов.

- В связи с увеличением пассажиропотока назначаются дополнительные поезда «Ласточка» №823 сообщением Краснодар - Анапа. Составы будут совершать утренние рейсы в прямом и обратном направлении до конца августа, - подчеркнули в пресс-службе СКЖД.

Стоит отметить, отправление из Краснодара - в 06:05, а прибытие в Анапу - 08:50. Из Анапы поезд отправляется в 09:07, а прибывает в Краснодар в 11:44. По маршруту Краснодар - Анапа - Краснодар предусмотрены остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

Кстати, скоростная электричка будет следовать по данному маршруту в утреннее время каждый день, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа.