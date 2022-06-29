Дополнительные утренние «Ласточки» запустят из Краснодара в Анапу с 1 июля

Данное решение приняли из-за большого потока туристов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Между Краснодаром и Анапой увеличат количество утренних рейсов «Ласточки». Данное решение приняли из-за большого потока туристов.

- В связи с увеличением пассажиропотока назначаются дополнительные поезда «Ласточка» №823 сообщением Краснодар - Анапа. Составы будут совершать утренние рейсы в прямом и обратном направлении до конца августа, - подчеркнули в пресс-службе СКЖД.

Стоит отметить, отправление из Краснодара - в 06:05, а прибытие в Анапу - 08:50. Из Анапы поезд отправляется в 09:07, а прибывает в Краснодар в 11:44. По маршруту Краснодар - Анапа - Краснодар предусмотрены остановки на станциях Афипская, Северская, Абинская, Разъезд 9 км, Варениковская.

Кстати, скоростная электричка будет следовать по данному маршруту в утреннее время каждый день, кроме 12, 13 и 15 июля, а также 2, 8, 23, 24 и 27 августа.