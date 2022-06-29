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Общество29 июня 2022 8:19

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей

Всего за это время выявили 318 нарушений дорожных правил
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 218 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 43. По телефону в полицию обратились 100 раз.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Семь из них удалось раскрыть.

- Выявлено 15 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. В сводках: 5 краж чужого имущества, 1 фиктивная регистрация и 1 фиктивная постановка на миграционный учет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Как удалось узнать «КП» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 37 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 318 нарушений дорожных правил.