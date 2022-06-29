По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, за этот период в органы внутренних дел поступило 218 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 90 и Тахтамукайского района - 43. По телефону в полицию обратились 100 раз.

По данным МВД, было зарегистрировано восемь преступлений. Семь из них удалось раскрыть.

- Выявлено 15 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок. В сводках: 5 краж чужого имущества, 1 фиктивная регистрация и 1 фиктивная постановка на миграционный учет, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

В республике зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими. Как удалось узнать «КП» - Кубань», административные протоколы составили также в отношении 37 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за это время в Адыгее выявили 318 нарушений дорожных правил.