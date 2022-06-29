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Общество29 июня 2022 8:20

Сочи примет жителей Крыма на летних играх паралимпийцев

Соревнования пройдут со 2 по 9 октября
Ангелина НАЗАРЧУК
В играх паралимпийцев будут участвовать более 850 спортсменов.

В играх паралимпийцев будут участвовать более 850 спортсменов.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи примет крымчан на летних играх паралимпийцев. Соревнования запланированы на 2 октября, а завершатся 9 октября. В играх паралимпийцев будут участвовать более 850 спортсменов из разных стран.

- По поручению президента России мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, - сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в летние игры войдут легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.