Сочи примет жителей Крыма на летних играх паралимпийцев

В играх паралимпийцев будут участвовать более 850 спортсменов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи примет крымчан на летних играх паралимпийцев. Соревнования запланированы на 2 октября, а завершатся 9 октября. В играх паралимпийцев будут участвовать более 850 спортсменов из разных стран.

- По поручению президента России мы создаем условия для сохранения соревновательной активности наших спортсменов и паратлетов. Летние игры паралимпийцев станут еще одним масштабным состязанием, - сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в летние игры войдут легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.