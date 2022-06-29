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Общество29 июня 2022 8:20

ВТБ: спрос на ипотеку с господдержкой после снижения ставок вырос на 70%

Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч

Клиенты ВТБ увеличили спрос на льготные ипотечные кредиты после снижения ставки по госпрограмме. Среднедневное количество заявок по ним достигает уже 1,2 тысяч, что на 70% превышает результат предыдущей недели. Одновременно оживился и сегмент вторичного рынка, доля которого в общем объеме продаж возвращается к уровню начала года.

«Стабилизация экономической ситуации и решение правительства пересмотреть условия льготной ипотеки позволили вернуть ставку по госпрограмме на уровень начала года. Это сразу же сказалось на активности населения в сегменте первичной недвижимости. Несмотря на период летних отпусков, интерес к льготным ипотечным сделкам вырос почти вдвое. Часть клиентов переоформили ранее полученное одобрение банка по новым условиям, для других заемщиков это стало стимулом вернуться к отложенным из-за высоких ставок планам. Мы уверены, что эта тенденция в дальнейшем продолжится, затронув весь сегмент ипотеки», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что увеличение клиентской активности отмечается и в рамках стандартных программ банка. После снижения ставок по ним с 16 июня количество заявок увеличилось на 15% и превысило 2 тысячи в день.

«Соотношение между льготной ипотекой и нашими собственными программами вернулось к привычным значениям. Если в апреле в субъектах РФ на рынке вторичной недвижимости совершалось не более 33% сделок, то в июне этот показатель достиг почти 70%, что соответствует уровню начала года. За время действия высоких ставок у клиентов сформировался отложенный спрос на готовое жилье, который будет реализован в ближайшее время. В Москве и Санкт-Петербурге выдачи концентрируются преимущественно на первичном рынке, доля сделок на котором традиционно выше, сейчас это более 70%», - отметил Евгений Дячкин.

ВТБ улучшал условия по своим ипотечным программам 16 июня. Банк снизил базовую ставку на 0,4 п.п. Оформить жилищный кредит заемщики могут по ставке от 10,5% годовых. Условия действуют как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. за использование цифровых сервисов или получение зарплаты на карту ВТБ.

Кредиты по ипотеке с господдержкой на новостройки банк предлагает под 6,7%, с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.