Суд постановил взыскать 4 млн рублей с осужденного экс-главы Динского района

Судебный акт в законную силу не вступил Фото из архива КП

Суд постановил взыскать 4 миллиона рублей с осужденного экс-главы Динского района. Ранее его приговорили к лишению свободы сроком на 8,5 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2021 году бывшему главе муниципалитета Сергею Пономареву вынесли приговор. Его обвиняли в получении крупной взятки – 4 миллиона рублей от директора коммерческой организации.

- Деньги передали за общее покровительство будучи на посту главы - создание благоприятных условий для деятельности юрлица, непринятие мер ответственности при неисполнении обязательств по заключенным в муниципалитете контрактам, - сообщили пресс-службе краевого надзорного органа.

Суд тогда назначил обвиняемому 8,5 года лишения свободы и запрет на работу в органах местного самоуправления и на госслужбе на 6 лет.

Кроме того, установлено, что полученные деньги экс-глава района потратил. Прокуратура Краснодарского края подала в суд иск о признании сделки недействительной и взыскании с чиновника 4 миллионов рублей.

- Решением Ленинского районного суда Краснодара требования прокуратуры края удовлетворены в полном объеме. Судебный акт в законную силу не вступил, - уточнили пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.