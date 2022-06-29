На Кубани могут разрешить строительство на территории виноградников

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В Краснодарском крае действует запрет на капитальное строительство на территории земель, пригодных для выращивания винограда. Однако накануне в Государственную думу поступил проект федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», разрешающий возведение зданий и других построек, предназначенных для изготовления вина, а также предоставления туристических услуг. Инициативу прокомментировал председатель Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко.

Строительство на территории виноградопригодных земель сооружений для переработки винограда упростит логистику по перевозке ягоды и положительным образом отразится на качестве конечного продукта, сказал спикер краевого парламента.

Согласно законопроекту, такая возможность будет доступна производителям с виноградниками, внесенными в Федеральный реестр виноградных насаждений, площадь которых превышает 10 га.

Что касается территории, отданной под строительство инфраструктуры для винного туризма, то ее площадь не должна превышать 1 га. Подобное ограничение создано для предотвращения нецелевого использования земли, считает Юрий Бурлачко.

- Такие изменения в федеральном законодательстве важны для Краснодарского края, который ежегодно собирает порядка 40% российского урожая винограда. Почвенно-климатические условия Кубани позволяют производить вина высокого качества, получившие широкую известность в России и за рубежом. Во многом это происходит благодаря механизмам господдержки отрасли, которая увеличивается год от года, и в прошлом году составила 615 млн рублей. В текущем году она возрастёт до 730 млн рублей и в дальнейшем будет только увеличиваться, поскольку данные экономистов свидетельствуют: на один рубль государственной поддержки, вложенный в отрасль, в бюджет возвращается пять рублей, - сказал председатель ЗСК.

В Краснодарском крае винный или энотуризм в последние годы стал очень популярным. Юрий Бурлачко отметил, что виноградники региональных хозяйств посещают тысячи человек, интересующихся процессом выращивания лозы, сбора урожая, переработки ягоды и производства вина.

Подобные экскурсии на Кубани принимают более 20 виноделен. Спикер регионального парламента отметил, что спрос на них значительно выше и поток туристов мог быть еще больше. Таким образом, законопроект поспособствует развитию энотуризма в крае.

- Причем заниматься этим видом деятельности смогут только те предприятия и фермеры, кто уже имеет лицензию на производство винодельческой продукции. Такое ограничение вводится, чтобы не допустить на этот рынок недобросовестных предпринимателей, которые под видом «винного туризма» будут вести деятельность по размещению отдыхающих и организации их досуга, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Есть еще ряд ограничений. Площадь капитальных и некапитальных построек не должна превышать 1,5 тысячи квадратных метров, а высота зданий – двух этажей.

- Авторы законопроекта, среди которых сенаторы от Краснодарского края Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, учли при его разработке тенденции, складывающиеся на российском и мировом рынках. Его принятие позволит обеспечить комплексное освоение виноградопригодных земель, поддержать субъектов виноградо-винодельческой отрасли, простимулирует дальнейшее развитие энотуризма в Краснодарском крае и других виноградарско-винодельческих регионах страны, - заключил Юрий Бурлачко.