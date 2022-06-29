Жительнице Кубани назначили 100 часов обязательных работ за неуплату 1,6 млн рублей алиментов

Женщина задолжала 1,6 млн рублей Фото из архива КП

Жительнице Кубани назначили 100 часов обязательных работ. Женщина задолжала 1,6 миллиона рублей алиментов, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Ранее жительницу Горячего Ключа лишили родительских прав. Но выплачивать алименты она не собиралась, а от судебных приставов скрывалась. В результате сотрудники нашли мать должницы, которая рассказала, что женщина уехала на заработки в другой регион.

- Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ. При рассмотрении суд назначил должнице наказание в виде 100 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Кубани погасил 1,2 млн по алиментам ради возврата прав на машину. Долг мужчина копил несколько лет.