В Краснодаре 25-летний мопедист погиб в ДТП с легковушкой

Водитель легковушки не выдержал дистанцию и столкнулся с мопедом Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне ночью в Краснодаре. В результате аварии погиб 25-летний мопедист. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

Предварительно, 22-летний водитель ВАЗ-21074 ехал по улице Россинского в сторону поселка Индустриального. На улице Дорожной он не выдержал дистанцию и столкнулся с мопедом Honda.

В результате 25-летний водитель мопеда от полученных травм скончался на месте аварии. Уточняется, что по факту ДТП проводится доследственная проверка.