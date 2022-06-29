На Кубани за сутки COVID-19 заболели 88 человек, в том числе 6 детей

За сутки коронавирусом заболели 6 детей Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 88 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у шести детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Динском районе – 12, в Новороссийске – 11. 7 пациентов прибавилось в Тихорецком районе, 6 - в Сочи, 5 - в Павловском. По 4 жителя заболели в Туапсинском и Крыловском муниципалитетах, по 3 – в Горячем Ключе и Северском.

- По 2 новых случая заболевания зафиксировано в Анапе, Геленджике и Красноармейском районе, по одному - в Кавказском, Курганинском, Новокубанском, Славянском, Тбилисском и Темрюкском районах, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 3 пациента.