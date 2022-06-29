РНКБ в 1-м полугодии 2022 года выдал льготные кредиты сельхозпроизводителям на сумму 1,5 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 1,5 млрд рублей. Этот показатель в 2 раза больше, чем аналогичный показатель 2021 года. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПП РФ #1528) по сниженной процентной ставке.

- Предоставление кредитных средств по льготным условиям и ставкам для поддержки и развития бизнеса в регионах присутствия является одним из главных приоритетов в нашей работе, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Благодаря местным производителям страна может быть обеспечена всем необходимым продовольствием, именно поэтому развитие сельского хозяйства так важно. Мы отмечаем увеличение спроса на данную программу от предприятий малых форм хозяйствования, что очень важно для развития всего аграрно-промышленного комплекса, который является одной из точек роста национальной экономики.

По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством.