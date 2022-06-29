В Сочи 19-летнему парню грозит 7 лет тюрьмы за вымогательство в 12 тысяч рублей

19-летнему парню грозит срок семь лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи 19-летний парень напал на четверых молодых людей. Он начал требовать от них 12 тысяч рублей. Помимо этого, парень пригрозил и заявил, что если ему не отдадут деньги в срок, то сумма увеличится до 40 тысяч рублей.

Пострадавшие сразу же обратились в полицию. Правоохранители обнаружили 19-летнего парня и задержали.

- Следственным подразделением ОМВД России по федеральной территории Сириус завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего молодого человека по статье «Вымогательство», - сообщили в пресс-службе полиции Сириуса.

На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства. 19-летнему парню грозит срок семь лет тюрьмы.