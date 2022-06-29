На Кубани предпринимателю дали 2,5 года условно за незаконную вырубку деревьев

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор предпринимателю за незаконную вырубку деревьев. Ему назначили 2,5 года условно, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, с октября по декабрь 2021 года подсудимый вместе с двумя знакомыми вырубил на окраине станицы Бесстрашной Отрадненского района 23 ясеня. При этом разрешающих документов у него не было. Как выяснилось, деревья защищали сельскохозяйственные земли.

На заседании подсудимый признал вину и раскаялся.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев условно и с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на 2 года. Также судом взыскана сумма причиненного ущерба - 2 658 255 рублей. Приговор вступил в законную силу, - уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.