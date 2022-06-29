В Адыгее летние лагеря посетят более 7,6 тысячи детей

В республике особое внимание уделяется летнему оздоровлению и отдыху детей. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее летние лагеря посетят более 7,6 тыс. детей. Лагеря дневного пребывания примут у себя порядка 5 тыс. детей, в то время как загородные - более 2,6 тыс. человек.

В республике особое внимание уделяется летнему оздоровлению и отдыху детей. В августе для детей из Донбасса будет выделено 350 путевок.

- За летний оздоровительный период дети должны получить как можно больше положительных эмоций, понять, что детские лагеря – это место, где их ждут только хорошие впечатления и события и куда всегда хочется возвращаться, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи ознакомился с условиями пребывания ребят в лагерях «Лань» и «Горный». Школьники поделились своими впечатлениями от летнего отдыха, рассказали об экскурсиях и походах.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», досуг детей в лагерях сделают еще более разнообразным. Дети смогут посещать новые кинозалы, отремонтированные музеи и театры.