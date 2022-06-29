Житель Кубани убил ножом приятеля из-за конфликта

Проснувшись вечером, мужчина обнаружил гостя без признаков жизни Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Мужчина зарезал знакомого из-за конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в Тимашевске в доме по улице Шияна. 35-летний мужчина пришел в гости к 50-летнему обвиняемому. Приятели дружно выпивали, но в какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в драку. Тогда хозяин дома схватил нож и ударил им гостя в голову, после чего ушел спать.

Проснувшись вечером, мужчина подошел к приятелю, понял, что тот мертв, и вызвал скорую и полицию.

- Обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.