Мэрия Анапы смогла вернуть 32 земельных участка на Большом Утрише

В отношении еще 8 участков площадью порядка 30 тысяч квадратных метров находятся в производстве. Фото: пресс-служба администрации Анапы

Мэрия Анапа спустя два года смогла вернуть 32 земельных участка на Большом Утрише. Общая площадь территорий составляет около 80 тысяч квадратных метров. На Большом Утрише простираются можжевеловые леса. Но живописный уголок привлекал не только туристов, но и предпринимателей.

Еще в 2010 году суд обязал мэрию Анапы заключить с одним из предприятий договор купли-продажи ряда земельных участков на Большом Утрише. Затем компания раздробила участки и в процессе многочисленных судов продала их физическим и юридическим лицам, а в декабре 2011 года была ликвидирована по решению учредителей.

- Мэрия Анапы и Росимущество неоднократно пытались обжаловать решение Анапского районного суда. Но окончательно дело сдвинулось с мертвой точки в 2020 году, когда были поданы исковые заявления в Анапский районный суд и Арбитражный суд Краснодарского края, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

На данный момент в пользу Анапы было принято решение вернуть 32 участка. В отношении еще 8 участков площадью порядка 30 тысяч квадратных метров дела находятся в производстве.

- Мы начали эту работу еще в 2020 году и четко и планомерно вели ее к итогу, чтобы придать этой уникальной природной территории особый статус и сохранить ее для следующих поколений, - рассказал мэр Анапы Василий Швец.