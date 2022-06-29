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Общество29 июня 2022 10:18

В Краснодаре кинопоказ под открытым небом 29 июня пройдет на спортплощадке КубГАУ

Начало – в 20:00
Светлана ОВДЕЙ
Всего в этом году запланировано 16 кинопоказов под открытым небом Фото: krd.ru

Всего в этом году запланировано 16 кинопоказов под открытым небом Фото: krd.ru

В Краснодаре кинопоказ под открытым небом 29 июня пройдет на спортплощадке КубГАУ. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зрителям покажут фильм «Смотри как я», начало в 20:00 по улице им. Калинина, 13. Перед просмотром для гостей выступят ансамбль народной песни «Родня» и группа студентов КубГАУ Cool brothers.

Напомним, проект «Кино нашего двора» реализуется в Краснодаре с 2010 года. В этом году в городе запланировано 16 кинопоказов под открытым небом.