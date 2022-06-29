На Кубани 81-летняя женщина погибла в ДТП с двумя легковушками

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП с двумя легковушками произошло на Кубани. В аварии погибла 81-летняя пассажирка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария случилась накануне в Лабинском районе. Предварительно, 32-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ-21114. За рулем второго авто находился 66-летний мужчина.

В результате на месте ДТП от полученных травм скончалась 81-летняя женщина – пассажирка ВАЗ-21114. Пострадавшие водители госпитализированы.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - добавили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре 25-летний мопедист погиб в ДТП с легковушкой. Водитель авто не выдержал дистанцию и столкнулся с мопедом.