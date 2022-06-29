Накануне в Новороссийске ввели локальный режим ЧС

В Новороссийске взорвали найденный в море фугас 1943 года. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили под нефтяной платформой. О ликвидации сообщили в пресс-службе администрации города-героя.

Накануне на участке от базы отдыха «Прибой» села Широкая Балка до базы отдыха «Волна» села Южная Озереевка ввели локальный режим ЧС. Территорию оцепили, а людям временно запретили купаться в море.

- Около 11:00 взрывные работы проведены с соблюдением необходимых требований безопасности. Место ликвидации фугаса в море было обследовано, режим ЧС на участке снят, - уточнили в пресс-службе администрации Новороссийска.