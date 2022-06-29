В число участников акции попала и жительница республики - Беляева Дарья. Фото: пресс-служба Минобразования и науки по Адыгее

Майкопская школьница поучаствовала в проекте «Поезд Памяти». Дарья Беляева и еще 198 русских и белорусских детей отправились по городам России и Белоруссии.

«Поезд Памяти» - это патриотическая молодежная акция. 200 школьников с 21 июня по 3 июля путешествуют по городам. Там они общаются с ветеранами, посещают памятные места, связанные с Великой Отечественной войной, исторические и культурные объекты.

- Более 800 заявок поступило от российских школьников на участие в акции. И только авторы 100 лучших смогли отправиться в путешествие по 15 городам, - сообщили в пресс-службе Минобразования и науки по Адыгее. - В число участников акции попала и жительница нашей республики - Беляева Дарья, ученица лицея № 34 г. Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьники уже преодолели половину пути и прибыли в столицу нашей Родины - Москву. Конечной точкой их путешествия станет город-герой Минск. Туда состав прибудет 3 июля. Дата выбрана не случайно. В этот день будет отмечаться 78-я годовщина освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и День независимости республики.