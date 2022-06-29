В Адыгее за неделю зарегистрировали 82 ДТП

Всего за прошедшую неделю в республике выявили 2192 нарушения дорожных правил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за неделю, с 20 по 26 июня, зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий с 12 пострадавшими. 72 ДТП обошлись без жертв.

Кроме того, на дорогах республики задержали 31 пьяного водителя. Каждый из них привлечен к административной ответственности. Больше всего таких случаев отмечено в Майкопе и Тахтамукайском районе.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 15 аварий. В 12 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в девяти - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать "Комсомольской правде" - Кубань", административные протоколы составили и в отношении 153 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за прошедшую неделю в республике выявили 2192 нарушения дорожных правил.