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Общество29 июня 2022 11:20

В Адыгее за неделю зарегистрировали 82 ДТП

За этот период задержали 31 пьяного водителя
Валерия ГОДОВНИКОВА
Всего за прошедшую неделю в республике выявили 2192 нарушения дорожных правил

Всего за прошедшую неделю в республике выявили 2192 нарушения дорожных правил

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за неделю, с 20 по 26 июня, зарегистрировали 10 дорожно-транспортных происшествий с 12 пострадавшими. 72 ДТП обошлись без жертв.

Кроме того, на дорогах республики задержали 31 пьяного водителя. Каждый из них привлечен к административной ответственности. Больше всего таких случаев отмечено в Майкопе и Тахтамукайском районе.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено 15 аварий. В 12 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в девяти - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать "Комсомольской правде" - Кубань", административные протоколы составили и в отношении 153 пешеходов. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Всего за прошедшую неделю в республике выявили 2192 нарушения дорожных правил.