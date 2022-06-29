Спасатели помогли водителям легковушки и грузовика Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

На Кубани произошло массовое ДТП с шестью машинами. Двоим водителям понадобилась помощь спасателей, сообщили в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Авария произошла в ночь с 28 на 29 июня в Славянском районе. На трассе Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк столкнулись три КамАЗа, MAN, DAF и Hyundai Accent. Предварительно, один из грузовиков столкнулся с легковушкой. От удара иномарку отбросило на встречку, где машина столкнулась с грузовиком DAF с полуприцепом. В это время КамАЗ столкнулся с фурой MAN, которая врезалась в два других КамАЗа.

В результате пострадали три человека – два водителя КамАЗов и водитель Hyundai Accent.

- Прибывшие спасатели помогли выбраться водителю из легкового авто, при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину из автомобиля КамАЗ и передали двух человек скорой помощи, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».