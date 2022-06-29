Билайн запустил игру «Камень-ножницы-бумага» в мобильном приложении и на сайте

Фото: Билайн

Билайн запустил игру «Камень-ножницы-бумага». Ее правила повторяют известную детскую игру. Она предполагает мультиплеерное соревнование между игроками. Игра доступна как в мобильном приложении билайн, так и на сайте оператора в браузере.

Каждый день игрокам будет доступно определенное количество попыток. За победу или занятие определенного места в раунде игрок получает очки рейтинга, виртуальные коллекционные предметы и призы от партнеров.

Получить призы можно по результатам каждой игры, а также за набор определенного количества очков рейтинга или сбора полного набора коллекционных предметов.

В числе призов промокоды на скидки от 500 до 100 000 рублей на покупки в интернет-магазине билайна, бонусные рубли от 250 до 2500 на связь, промокоды от партнеров для скидок на товары или услуги.

«Все любят мобильные игры, но с ними есть одна фундаментальная проблема: ты играешь в них, совершенствуешь навык, учишься побеждать, а взамен не получаешь ничего, кроме самого процесса игры. Наша игра «Камень-ножницы-бумага» исправляет эту несправедливость: в ней вы можете не только получать удовольствие от побед, но еще и выигрывать ценные призы», - прокомментировала исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу Светлана Кирсанова.