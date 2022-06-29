Жителю Кубани дали 19 лет колонии за три убийства и кражу

Суд вынес приговор с учетом вердикта присяжных заседателей

Жителю Кубани вынесли приговор за три убийства и кражу. Мужчине назначили 19 лет колонии, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в октябре 2020 года подсудимый находился в Адлерском районе Сочи. Здесь в недостроенном доме он выпивал со знакомым. В какой-то момент мужчины начали ссориться из-за разных взглядов на политические события – тогда подсудимый схватил нож и ударил им собутыльника в грудь. Мужчина скончался на месте, а обвиненный забрал его смартфоны и сбежал.

В январе, скрываясь от правоохранительных органов, он приехал в Краснодар. В краевом центре мужчина совершил очередное – теперь двойное – убийство.

Подсудимый выпивал с двумя знакомыми в вагончике-бытовке на стройке. Снова во время ссоры с собутыльниками он схватил нож и ударил им одного из приятелей. Второй удар пришелся на другого знакомого. Оба мужчины скончались на месте.

- Уголовное дело рассматривалось Краснодарским краевым судом с участием присяжных заседателей, которые своим вердиктом признали подсудимого виновными и не заслуживающим снисхождения по всем пунктам предъявленного обвинения. Суд в качестве смягчающего обстоятельства учел явку с повинной и активное способствование следствию в раскрытии преступлений, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В результате суд назначил обвиняемому 19 лет колонии строгого режима. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.