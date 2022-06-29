В Новороссийске задержали устроившего стрельбу в центре города жителя Ростовской области

Мужчину задержали и доставили в городской отдел МВД Фото из архива КП

В Новороссийске полиция задержала 30-летнего жителя Ростовской области. Мужчина устроил стрельбу в центре города, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в мае около кафе. Поссорившись с другими посетителями, мужчина достал пистолет и начал стрельбу. В результате никто не пострадал.

- Мужчина доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. При досмотре полицейские обнаружили и изъяли пистолет, предположительно, травматический, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.