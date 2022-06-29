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Карта Кубани29 июня 2022 12:18

За разлив нефти компания в Новороссийске выплатила 5,3 млрд рублей

Ранее суд оставил в силе решение взыскать с КТК сумму ущерба
Светлана ОВДЕЙ
Компания пыталась обжаловать решение о взыскании 5,3 млрд рублей Фото из архива КП

Компания пыталась обжаловать решение о взыскании 5,3 млрд рублей Фото из архива КП

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) выплатил 5,3 миллиарда рублей ущерба за разлив нефти под Новороссийском. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

- Каспийский трубопроводный консорциум оплатил 5 млрд 285 млн 111 тыс. 430 рублей ущерба, причиненного водному объекту при разливе на морском терминале вблизи Новороссийска 7 августа 2021 года, - написала Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что компания пыталась обжаловать решение о взыскании суммы ущерба. Однако суд отклонил апелляцию и оставил решение без изменений.