Мэр Геленджика поручил новому руководителю ТОС возобновить праздники во дворах

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с руководителем ТОС города-курорта Александром Македонским, которого выбрали на конференции руководителей территориальных органов самоуправления в начале июня.

Одной из основных задач, которую поставил перед Македонским мэр Геленджика, - возобновить праздники во дворах многоэтажек. Их перестали проводить после начала распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет это сделать.

Алексей Богодистов отметил, что подобные мероприятия очень нравились жителям города, так как были по-настоящему семейными и теплыми. На них встречались уже давно знакомые друг с другом соседи.

Александр Македонский отметил, что квартальные поддержали инициативу. Ближайший концерт состоится уже 2 июля во дворе дома №30 по улице Свердлова.

В ходе встречи с главой города-курорта Александр Македонский отметил, что работает с представителями ТОСов с 2014 года. Как раз тогда он начал заниматься общественной жизнью Северного микрорайона Геленджика.

Он также добавил, что планирует и дальше развивать общественную жизнь с акцентом на патриотическое воспитание. Особое внимание планируется уделить детям и подросткам.

- Хорошая идея, но в нашей работе важно не только высказывать идеи, но и делать все для их реализации. Необходимо лично отслеживать каждый шаг, чтобы быть уверенным в результате, - подчеркнул Алексей Богодистов.