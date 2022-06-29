Электросети в северных районах края готовы к летней жаре и любой непогоде

Фото: «Россети Кубань»

Специалисты Ленинградского филиала «Россети Кубань» с начала этого года отремонтировали 48 питающих центров в пяти районах на севере Краснодарского края: Ленинградском, Староминском, Ейском, Щербиновском и Кущевском. Это объекты, снабжающие электричеством предприятия агропромышленного комплекса, социальные учреждения и примерно 330 тысяч местных жителей. Были приведены в порядок либо заменены трансформаторы, выключатели, разъединители, распределительные устройства и другие элементы оборудования, благоустроена прилегающая территория и проведены противопожарные мероприятия.

Работы прошли на подстанциях 110 кВ «Ленинградская» и «Ромашки» (Ленинградский район), «Старощербиновская» (Щербиновский район), «Ейск», «Ейск-2», «Моревская» и «Ясенская» (Ейский район), «Кущевская» и «Червонная» (Кущевский район).

По плану энергетики Ленинградского филиала в этом году приведут в порядок еще около 350 километров линий электропередачи (ЛЭП) и 97 трансформаторных подстанций. На линиях будет необходимо заменить более 3,5 тысяч изоляторов, почти 100 километров провода и 393 опоры.

Цель ежегодной программы техобслуживания и ремонта компании «Россети Кубань» - повышение надежности воздушных ЛЭП (более 6,7 тысяч км) и трансформаторных подстанций (свыше 1,3 тысяч км). Плюс от растительности будет очищено примерно 1,6 тысяч гектаров территории, где проходят трассы ЛЭП.