Купаться в озере Абрау запрещено Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ
Жителям и гостям Абрау-Дюрсо напомнили о запрете на купание в местном озере. Оборудованных пляжей на водоеме нет, сообщает газета «Жизнь Абрау».
Несмотря на внешнюю красоту, озеро Абрау не относится к местам, где разрешено купание.
- По закону купаться можно только в местах, определенных для этого вида досуга. У нас их два - пляж в Дюрсо и Абрау Бич, неподалеку от Лиманчика, - напомнил замглавы Абрау-Дюрсо Иван Говоров.
Уточняется, что на оборудованных пляжах дежурят спасатели, медработники. А перед началом пляжного сезона здесь обследуют дно.
- Основанием для запрета купания на озере Абрау и на озере Малый Лиман служит постановление главы города № 2856 от 1 июня 2022 года. В нем дан перечень мест, как морских, так и внутренних водоемов, где купание запрещено, - добавил Иван Говоров.
Для жителей и туристов, нарушивших запрет, предусмотрены штрафы. На водоемах проводят рейды по выявлению желающих искупаться.