Купаться в озере Абрау запрещено Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Жителям и гостям Абрау-Дюрсо напомнили о запрете на купание в местном озере. Оборудованных пляжей на водоеме нет, сообщает газета «Жизнь Абрау».

Несмотря на внешнюю красоту, озеро Абрау не относится к местам, где разрешено купание.

- По закону купаться можно только в местах, определенных для этого вида досуга. У нас их два - пляж в Дюрсо и Абрау Бич, неподалеку от Лиманчика, - напомнил замглавы Абрау-Дюрсо Иван Говоров.

Уточняется, что на оборудованных пляжах дежурят спасатели, медработники. А перед началом пляжного сезона здесь обследуют дно.

- Основанием для запрета купания на озере Абрау и на озере Малый Лиман служит постановление главы города № 2856 от 1 июня 2022 года. В нем дан перечень мест, как морских, так и внутренних водоемов, где купание запрещено, - добавил Иван Говоров.

Для жителей и туристов, нарушивших запрет, предусмотрены штрафы. На водоемах проводят рейды по выявлению желающих искупаться.