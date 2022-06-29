Краснодарский цирк реконструируют до конца 2024 года

В ближайшее время победившая подрядная организация приступит к проектированию. Фото: администрация Краснодарского края

Главное управление строительства Краснодарского края заключило госконтракт на разработку проекта реконструкции краснодарского цирка. Здание не ремонтировали с момента его постройки, а это больше 50 лет.

- В ближайшее время победившая подрядная организация приступит к проектированию. Далее проект будет проходить госэкспертизу. После получения положительного заключения здание будет полностью реконструировано в течение двух лет, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во время реконструкции будет расширен зрительный зал для организации цирковых представлений на льду и воде. Шатер обустроят высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием.

Стоит отметить, что увеличат фойе. А территорию вокруг цирка благоустроят, сделают парковочные места и зону для активного отдыха. Кстати, планируют установить и плоскостной фонтан.