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Общество29 июня 2022 12:59

В Краснодаре жители восьми улиц временно остались без света

Авария произошла в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре жители Прикубанского округа временно остались без света. Из-за аварии на линии электропередачи обесточило дома по восьми улицам. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам 1 Мая, 40 лет Победы, Российской, 21 партсъезда, Подольской. Временно нет электричества и у жителей улиц Памирской, Шпака и Черкасской.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.