В Краснодаре жители восьми улиц временно остались без света

Время восстановления подачи уточняется Фото из архива КП

В Краснодаре жители Прикубанского округа временно остались без света. Из-за аварии на линии электропередачи обесточило дома по восьми улицам. Об этом сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам 1 Мая, 40 лет Победы, Российской, 21 партсъезда, Подольской. Временно нет электричества и у жителей улиц Памирской, Шпака и Черкасской.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.