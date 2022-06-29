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Общество29 июня 2022 12:59

В Адыгее сотрудница администрации фиктивно трудоустроила свою родственницу

Женщина присваивала себе бюджетные денежные средства
Валерия ГОДОВНИКОВА
Обвиняемой назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 6 месяцев

Обвиняемой назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 6 месяцев

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Адыгее сотрудница администрации фиктивно трудоустроила свою родственницу. Обвиняемой назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 6 месяцев.

Сотрудниками МВД и ФСБ установлено, что 39-летняя жительница Шовгеновского района занимала руководящую должность в местной администрации. В период с августа 2018 года по февраль 2021 года подозреваемая обманным путем трудоустроила в ведомство свою родственницу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», сделано это было с целью хищения бюджетных денежных средств. Так как подозреваемая заранее знала, что исполнять свои должностные обязанности родственница не будет.

- В результате незаконных действий обвиняемая совершила хищение бюджетных денежных средств на общую сумму более 600 тысяч рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.