На ремонт учреждений культуры в Геленджике выделили 27 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На ремонт дворцов культуры, библиотек, школ искусство и других учреждений культуры Геленджика из городской казны в этом году выделили 27 млн рублей. Глава города-курорта отметил, что бюджет Геленджика остается ориентированным на социальную сферу.

Рабочие реставрируют фасад, а также ремонтируют кровлю и подпорную стену Дома культуры села Марьина Роща. По предварительным данным, здание приведут в порядок до конца октября.

Специалисты также начали ремонт в малом зале геленджикского Дворца культуры. В порядок приведут стены, пол, сцену, в зрительном зале заменят кресла.

В центральной библиотеке имени Короленко согласно плану благоустроят прилегающую территорию, более просторной и доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья сделают входную группу, а также по-новому оформят читальный зал.

Заменят пол, проведут новую систему отопления, покрасят и побелят стены в детской школе искусств села Пшада.