Краснодарское предприятие по производству инфузионных растворов расширяет поставки отечественного сырья

В работе предприятия задействовано более 60 специалистов Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарское предприятие по изготовлению инфузионных растворов расширяет поставки отечественного сырья. Работу единственного в регионе профильного производства проверил мэр Андрей Алексеенко.

Предприятие начало работу в 2006 году. На производстве оборудовано несколько основных рабочих зон с разным уровнем стерильности. В работе задействовано свыше 60 сотрудников и используется более сотни единиц оборудования.

Краснодарское производство выпускает лекарства из перечня жизненно необходимых - «Натрия хлорид, раствор для инфузий, 0,9%» и «Глюкоза, раствор для инфузий, 5% и 10%». Препараты от предприятия получают более 100 медучреждений.

Сейчас предприятие планирует расширять поставки отечественного сырья и ассортимент препаратов. Для этого необходимо разрешение Минздрава РФ.

- Компания выстраивает новые логистические цепочки, работает над импортозамещением. Ведется сотрудничество с российскими и белорусскими производителями по разработке упаковочных материалов. В связи с этим есть вопрос по согласованию с Минздравом РФ новых поставщиков. Обратимся к краевому руководству, чтобы помочь максимально ускорить эту работу, - отметил Андрей Алексеенко.