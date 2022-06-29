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Здоровье29 июня 2022 13:34

Около 80 единиц нового оборудования закупят для больниц Кубани за 2,2 млрд рублей

Технику закупят по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Медучреждения получат рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы и аппараты МРТ. Фото: администрация Краснодарского края

Медучреждения получат рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы и аппараты МРТ. Фото: администрация Краснодарского края

В больницы Краснодарского края поставят более 80 единиц различного оборудования. На это было выделено 2,2 млрд рублей по нацпроекту.

Стоит отметить, что медучреждения получат рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы и аппараты МРТ.

- По одному новому компьютерному томографу установят в ЦРБ Ейского, Кущевского, Крымского, Курганинского, Калининского, Кавказского, Тихорецкого, Новокубанского и Красноармейского районов, а также в поликлиниках Анапы и Сочи, горбольнице Армавира, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, КТ можно будет пройти в каждом муниципалитете Краснодарского края. Также для нового оборудования подготовят специальные помещения.