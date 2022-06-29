Администрация Сочи устроила проверку в сафари-парке из-за отощавших верблюдов

Парк закрыт для посетителей. Фото:https://t.me/love_sochi

В сафари-парке Адлерского района Сочи сняли на видео тощих верблюдов. Очевидцы выложили снимки болезненных животных в сеть. Прокуратура начала проверку. Также к делу подключились администрация Сочи, УВД, Россельхознадзор, Ветуправление и Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

Парк строился с 2018 года. Открытие сафари было запланировано на 2022 год. Но на сегодняшний день все работы завершились, а парк остался закрытым для посетителей.

- Животные в количестве более 60 млекопитающих, в том числе верблюды, львы, тигр, леопарды, и более 30 птиц содержатся в карантинной зоне, часть из них - в транспортировочных вольерах. В настоящее время идет поиск нового земельного участка для обустройства зоопарка, - сообщили в мэрии Сочи.

Представители администрации осмотрели животных парка. Было установлено, что их жизни ничто не угрожает. В сафари-парке обеспечивают уход и кормление всех животных.

-Также на территории содержатся 4 верблюда, 2 из которых, по информации администрации парка, больны кожным заболеванием - саркоптозом, - заявили в пресс-службе администрации Сочи. - Верблюды подвержены сезонной линьке, активны, свободно передвигаются по закрытой территории парка.